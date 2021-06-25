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Разыгрывающий УНИКСа Теодор покинул клуб

17:20
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Разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор покинул клуб, сообщает пресс-служба казанцев.

Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним американцем, который также имеет гражданство Македонии.

Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)

Теодор выступал за УНИКС с 2019 года. В сезоне-2020/21 американец в составе команды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ и серебряным призером Еврокубка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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