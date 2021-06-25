«Зенит» подписал контракт с Дмитрием Кулагиным
«Зенит» объявил о заключении контракта с защитником Дмитрием Кулагиным.
28-летний россиянин подписал соглашение сроком на 1 год.
??Please, welcome! Dmitry Kulagin is a new player of Our Club.https://t.co/cGrIdPbPBL pic.twitter.com/wF6qDVoIJe— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 25, 2021
Кулагин уже выступал за «Зенит» в сезоне-2014/15. Сезон-2020/21 баскетболист пропустил из-за финансовых споров со своим прежним клубом, «Локомотивом-Кубань», за который он играл с 2017 по 2020 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/25/dmitriy-kulagin-novyy-igrok-bk-zenit-/
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