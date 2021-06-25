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«Зенит» подписал контракт с Дмитрием Кулагиным

14:19
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«Зенит» объявил о заключении контракта с защитником Дмитрием Кулагиным.

28-летний россиянин подписал соглашение сроком на 1 год.

Кулагин уже выступал за «Зенит» в сезоне-2014/15. Сезон-2020/21 баскетболист пропустил из-за финансовых споров со своим прежним клубом, «Локомотивом-Кубань», за который он играл с 2017 по 2020 год.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/25/dmitriy-kulagin-novyy-igrok-bk-zenit-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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