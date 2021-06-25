Гендиректор «Зенита» заявил, что у Кулагина нет проблем со здоровьем. Ранее он не прошел УМО в сборной

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что у новичка команды Дмитрия Кулагина нет каких-либо проблем со здоровьем, которые мешали бы ему продолжить карьеру.

25 июня 28-летний россиянин подписал соглашение сроком на год.

В начале июня 28-летний защитник не прошел углубленное медицинское обследование (УМО) в государственном медицинском центре им. А.И. Бурназяна. Игрок не получил допуск к тренировкам сборной России.

«На данный момент мы не находим каких-либо проблем с его здоровьем, которые могут помешать его профессиональной деятельности, — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Его недопуск к играм за сборную можно охарактеризовать, на тот момент, как неготовность организма к интенсивным нагрузкам после длительного перерыва. Дмитрий планово готовится к сезону в контакте с нашим тренерским штабом и медиками».

Сезон-2020/21 Кулагин пропустил из-за судебного спора с «Локомотивом-Кубань». Подробнее об этом можно прочитать здесь.