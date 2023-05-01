Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Щербенев: «После ЦСКА нам никто не страшен»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

— В шестом матче ЦСКА выглядел очень солидно. Разбил вас в родном «Баскет-холле». Перед седьмым матчем Секулич сказал вам играть в свое удовольствие или провести этот матч, как последний?

— Тренер вставил нам очень серьезно. Хотел, чтобы мы проснулись, поняли, что так действовать нельзя. Мы посмотрели шестую игру, сделали ее анализ. Седьмой матч был из разряда пан или пропал. И в целом мы заслужили в нем победу. Пусть и в овертайме. Благодарен за это всем партнерам и тренерам.

— В регулярке у ЦСКА было всего два поражения. Вы нанесли им четыре.

— Мы были лучше в концовках, хотя у ЦСКА очень опытный состав, который сыграл миллион таких напряженных концовок. Но результат на табло. Что есть, то есть.

— Кого бы хотели получить в финале?

— Не важно. Это первый финал Единой лиги для меня. Пока это что-то невероятное. Надо немного отойти от этой серии. Посмотреть решающий матч УНИКСа и «Зенита», и настраиваться на нового соперника. Но думаю, что после победы над ЦСКА нам никто нестрашен. Кто бы нам ни попался, в финале легко не будет. Мы так же будем андердогами. Мало кто в нас верит, но мы продолжаем доказывать. Надеюсь, мнение людей поменяется после этого сезона.

— Правда, что у тебя есть детское фото с Алексеем Шведом?

— Да, мне было 14-15 лет. Он приехал с «Химками» на игру с «Локо», и я подошел к нему с просьбой сфотографироваться.

«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».