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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Щербенев назвал победу над ЦСКА лучшим матчем в жизни

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Когда ты тащил команду на себе в овертайме, не было волнения?

— Когда сидел на скамейке, то сильно нервничал. Но когда выходишь на площадку, на это нет времени. Надо показывать свою игру, доказывать свою состоятельность. Разыгрывающий должен вести свою команду вперед. Я сделал все, что мог, для коллектива. Рад, что получилось. Отзащищался, забил. Отличная победа, которая стала исторической.

— Когда Барфорд и Акун-Перселл досрочно закончили игру в начале овертайма, ты сразу понял, что будешь играть до конца?

— Да. Ведь почти сразу пятый фол получил и Влад Емченко. Я понял, что остался единственным болхэндлером, человеком, который возится с мячом. Поэтому понимал, что не могу подвести. У тренера просто нет другого варианта. Взял ответственность на себя, а там как будет, так и будет.

— Это твой лучший матч в жизни?

— Да.

«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Александр Щербенев
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