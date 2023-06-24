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Райкович: «Олег Бартунов — подходящий кандидат на работу в ЦСКА»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал назначение Олега Бартунова на должность своего ассистента.

«Мы приветствуем нашего нового ассистента тренера Олега Бартунова, которого я считаю человеком, который руководствуется высокими моральными стандартами в жизни и мотивирован работать в нашей системе, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Он очень подходящий кандидат на работу в ЦСКА. Надеюсь, что у нас будет искреннее и плодотворное сотрудничество, которое принесет команде много успехов».

Бартунов — уроженец Санкт-Петербурга, где и начинал заниматься баскетболом. Затем Бартунов в течение 16 лет выступал за различные российские клубы в амплуа атакующего защитника и легкого форварда, пока не перешел на тренерскую работу в 2018 году. С апреля 2020 года он возглавлял столичную «Руну», с которой в последние два сезона брал серебро Суперлиги.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-coaching-staff-changes/
баскетбол
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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