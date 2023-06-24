Тренерский штаб ЦСКА пополнили два специалиста

Тренерский штаб ЦСКА пополнили тренер Олег Бартунов и скаут Сергей Ткаченко, сообщает пресс-служба клуба.

Бартунов стал новым ассистентом главного тренера Эмиля Райковича, а Ткаченко занял пост помощника тренера/скаута.

Бартунов — уроженец Санкт-Петербурга, где и начинал заниматься баскетболом. Затем Бартунов в течение 16 лет выступал за различные российские клубы в амплуа атакующего защитника и легкого форварда, пока не перешел на тренерскую работу в 2018 году. С апреля 2020 года он возглавлял столичную «Руну», с которой в последние два сезона брал серебро Суперлиги.

Ткаченко — молодой специалист, воспитанник пермского баскетбола. Его игровая карьера получилась недолгой, хотя Сергей успел отметиться в составе «Пармы» в Единой лиге ВТБ, выходил на площадку против ЦСКА и защищал цвета юниорской сборной России на ЧЕ-2017. Тренером работает с 2019 года, в последние два сезона выполнял функции ассистента в «Руне-2» в Единой молодежной лиге ВТБ.