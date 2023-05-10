Райкович: «Самое главное — играть с «Зенитом» по нашему плану на игру»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от третьего матча серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Дело не в том, что Эртель играл во втором матче по сравнению с первым. Дело в нас, в том, как мы выступили. Самое главное — играть так, как мы договорились, по нашему плану на игру, защищаться агрессивно, в контакте, прикладывать большие усилия на площадке. И тогда мы сможем поговорить о тактике, деталях, игроках, против которых необходимо активнее атаковать», — цитирует пресс-служба клуба Райковича.

Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 10 мая. Начало — 19.30 по московскому времени.