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Сегодня, 21:18

Швед записал видеообращение после выписки из больницы

Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Руслан Минаев
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник ЦСКА Алексей Швед записал видеообращение после выписки из больницы.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь и поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед.

В конце видео баскетболист и его дочери исполнили кричалку ЦСКА.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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