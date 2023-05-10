В ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы: «Продолжит восстановление дома»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал «СЭ» о процессе восстановления игрока армейцев Алексея Шведа.

«Алексей действительно выписан и продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него разумеется завершен. По детальным вопросам я не врач, про сроки говорить не могу. Если сможет прийти на домашнюю игру 15-го мая — будет хорошо. Что будет дальше, как говорится, посмотрим.», — сказал Ватутин «СЭ».

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.