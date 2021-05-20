Гендиректор «Зенита» заявил, что в клубе планировали сыграть с ЦСКА в финале Лиги ВТБ
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал победу над ЦСКА (107:104, 1-1) во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
— Впервые в истории плей-офф Единой лиги команды играли два овертайма. Это подтверждение того, что эта серия достойна финала, — отметил Церковный «СЭ». — Наш план был встретиться с ЦСКА в финале, но сложно было предугадать что для этого нельзя занимать первое место в регулярном чемпионате. Хотя, если бы даже знали заранее, то все равно бы боролись только за первое.
— Во втором матче скамейка «Зенита» внесла большой вклад в победу команды. Для многих это стало неожиданностью...
— Это заслуга тренера и тех кто вышел со скамейки. «Зенит» — это в первую очередь команда, где все единое целое и друг за друга. Мы понимаем, что победить такого соперника как ЦСКА мы можем только силой духа и самоотдачей.
— Организует ли клуб автобусы для своих болельщиков в Москву?
— Обязательно. Если потребуется, то перевезем в Москву весь состав «Сибур Арены», присутствующий на второй игре. Чтобы команда чувствовала себя как дома.
— Впервые в сезоне игроки клуба —Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис — раздавали автографы фанатам. Это намек на их скорый выход на паркет?
— Это в первую очередь респект нашим болельщикам. К сожалению, в этом сезоне они были обделены такой возможностью, и мы решили, что надо это обязательно сделать. С соблюдением норм безопасности, с защитными экранами. Хочется верить, что в следующем сезоне мы постепенно вернемся к привычному формату общения с командой.
Третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск).
(Тимур Ганеев)
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