Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «При Усманове в клубе наступил коммунизм»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как покинул клуб, в котором проработал много лет.

— В сезоне-2012/13 у «Химок» появился новый президент.

— Полгода в клубе царила полная неразбериха. Мы реально были на грани закрытия. Спасли ребята из администрации Московской области. Уже при губернаторе Воробьеве. Подтянули серьезных спонсоров — «Мособлгаз» и «Металлоинвест» Усманова. В «Химках» наступил коммунизм.

— Даже так?

— До этого процентов семьдесят моей деятельности как генерального директора уходило на то, чтобы залатать дыры. С финансами швах. А здесь все четко, никаких задержек, зарплата и премии день в день. Красота! Жаль, не довелось мне поработать в таких условиях.

— Разве?

— В январе 2013-го президентом «Химок» стал глава Мособлгаза Голубков, меня назначили его советником. Зарплату сохранили. Но я уже понимал: сезон закончится — и уйду. Не было ни иллюзий, ни обид. Я просто не вписывался в новую структуру. Обычная история, в спорте такое сплошь и рядом.