Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:30

Бывший генеральный директор «Химок» Бычков рассказал, как из-за банкиров едва не сорвался «Финал четырех» Кубка Европы

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что предшествовало проведению в Химках в 2012 году «Финала четырех» Кубка Европы.

— Нам отдают «Финал четырех» Кубка Европы. Что должно подкрепляться банковским гарантиями.

— Неужели с деньгами возникли вопросы?

— Если бы возникли — мы бы просто туда не сунулись. Все уже было на мази, спонсор у нас серьезный — «Промсвязьбанк». За два дня до старта прилетают команды, руководители Евролиги, корреспонденты... И вдруг непонятка!

— С чем?

— В это же время «Промсвязьбанк» прогнули под спонсорство футбольного ЦСКА. Видимо, сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Нести две корзины люди, естественно, не захотели. Внезапно вопрос о банковских гарантиях повис в воздухе!

На 12:00 назначена пресс-конференция с участием Жорди Бертомеу, президента Евролиги. А мы только в 11:45 получили информацию, что «Промсвязьбанк» от нас не откажется. До этого не знали, что делать. Ощущение, будто надвигается громадный позор.

— Сами банкиры до последнего размышляли?

— Да. Но у нас президентом клуба был Алексей Бодунков, министр имущественных отношений Московской области. Он один мог решать такие вопросы. Ну и конечно, губернатор Борис Громов роль сыграл.

— Если бы не было подтверждения от банкиров — ваш план действий?

— Повеситься. Честно вам говорю!

— Да бросьте.

— А что я мог сказать Бертомеу? «Так получилось, извините, езжайте домой»? У меня язык не повернулся бы.

— Самый нервный момент финала с «Валенсией»?

— Впервые в жизни у меня было ощущение достигнутого максимума. Выше некуда. Захожу в раздевалку, Серега Моня выливает на меня бутылку шампанского... Еще помню, взглянул на себя — а медали нет!

— Но была?

— Конечно. Кто-то меня обнимал, целовал — ну и сорвал медаль.

— Так и сгинула?

— Думал, сгинет. Но принесли.

Александр Гомельский, Виктор Бычков и&nbsp;Тимофей Мозгов. «ЦСКА в Тбилиси ненавидели». Один из самых скандальных матчей советского баскетбола
Баскетбол
БК Химки
Виктор Бычков
0
Читайте также
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «Аникеева — стопроцентный продукт высших сфер. Кто-то за ней стоял, продвигал. А потом разменял в шесть секунд»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости