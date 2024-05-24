Алекс-Сергей Котов близок к переходу в «Уралмаш»

Как стало известно «СЭ», баскетболист Алекс-Сергей Котов начнет профессиональную карьеру в России.

Тяжелый форвард (25 лет, 203 см) из Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) близок к подписанию контракта с «Уралмашем».

В сезоне-2023/24 выпускник Illinois State Redbirds (2022) выступал за Campbell Fighting Camels, в среднем набирая 3,8 очка, а также делая 2,9 подбора и 1,1 передачи в 32 матчах высшего дивизиона.

Котов является воспитанником «Глории».