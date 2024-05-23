Пистиолис о продлении контракта с ЦСКА: «Давайте творить историю вместе»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта с армейцами. Новое соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2025/26.

«Благодаря упорному труду, терпению, самопожертвованию, стабильности, дисциплине и уверенности в себе мы превратим проблемы в возможности, а неудачи в ступеньки для роста. Мы раздвинем и переопределим границы возможного. Готов с радостью идти по этому пути. Давайте снова творить историю вместе!» — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

45-летний грек возглавил армейцев в апреле. ЦСКА под его руководством дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ. В серии за титул московский клуб встретится с УНИКСом.