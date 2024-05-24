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Воронцевич хочет обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич надеется достойно сыграть против ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.

«Будем стараться победить ЦСКА. В этой серии нам всем хочется победить, чего скрывать. ЦСКА — мой родной клуб, и мне как человеку, который провел там много лет, хочется достойно сыграть, проявить себя. Будем бороться, будем бодаться, и они не меньше нашего хотят победить. Мне также приятно, что серия будет и в Москве — увижу своих родственников», — сказал баскетболист ТАСС.

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 по 2020 год. Финальная серия Единой лиги ВТБ до четырех побед между армейцами и УНИКСом стартует матчами в Казани 26 и 28 мая, в Москве игры состоятся 31 мая и 2 июня.

Источник: ТАСС
БК УНИКС
БК ЦСКА
Андрей Воронцевич
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