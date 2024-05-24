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Сегодня, 11:22

«Парма» продлила контракт с Евгением Пашутиным

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Парма» сохранит тренерский штаб на сезон-2024/25 без изменений, сообщает пресс-служба клуба.

Главным тренером команды останется Евгений Пашутин, его ассистентами будут Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов. Евгений Калинин продолжит работу тренером по физической подготовке.

Евгений Пашутин возглавляет «Парму» с 2022 года. В сезоне-2023/24 команда вылетела в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубань» со счетом 0-3 в серии.

Источник: Telegram-канал «Пармы»
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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