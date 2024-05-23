Грин — о соперничестве с ЦСКА: «Мы готовы к битве в финале»

Защитник УНИКСа Эрик Грин в интервью «СЭ» отметил, что фактор усталости не скажется на его команде в финальной серии с ЦСКА. Первый матч пройдет в Казани в воскресенье, 26 мая.

— Впереди серия с ЦСКА. Что скажете о сопернике?

— Это великая команда, отличная организация. В своей карьере я много раз играл против ЦСКА, и сейчас очень интересно встретиться именно с этой командой в финале. У них хватает топ-исполнителей, но мы готовы к битве, несмотря на то что провели на одну игру больше в полуфинале.

— Но у вас не будет Исмаэля Бако, вы играли на уколах с «Локо»...

— Нам тяжело без Бако, он очень важный игрок в нашей системе, дает много энергии в защите и в нападении. Надеюсь, что он поможет нам в финальной серии.

— До первой игры с ЦСКА осталось всего несколько дней. Команда успеет восстановиться?

— Сейчас все игроки нацелены на защиту титула, понимают, что до трофея осталось выиграть всего четыре матча. Фактор усталости в таком случае отходит на второй план. К тому же у нас собрано много опытных игроков, все понимают, как восстанавливаться в короткие сроки.

Понимаю, что ЦСКА преобразился после смены тренера. Они стали гораздо жестче действовать в защите, в ряде матчей остановили мощное нападение «Зенита». Каспер Уэйр может поймать кураж, Мело Тримбл и Амат Мбай очень опасны, Джекири забирает много подборов в нападении... Нам точно будет непросто. Это будет тяжелая серия, но у нас есть хорошие шансы победить.