Бывший генеральный директор «Химок» Бычков приоткрыл подробности конфликта Мозгова и Кемзуры

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с центровым Тимофеем Мозговым.

— Теперь о Мозгове. Почему Кемзура его зачехлил?

— Кястутис — человек системы Блатта. Где чистые пятые номера не нужны. До «Химок» он трудился в петербургском «Динамо» и «Бенеттоне» помощником Дэвида, у них схожая игровая философия. Оба не любили работать с центровыми.

К тому же Тимофей в тот момент был еще полуфабрикатом. Подавал надежды, но не более. В Питере на предсезонном турнире между ними вспыхнул конфликт.

— Из-за чего?

— В финале мы победили «Жальгирис». Тимофей был очень недоволен, что опять провел на площадке минимум времени. Сразу пошел в душ. Вскоре Кемзура позвал команду на награждение. Тимофей ответил: «Кто играет, тот пусть и идет. А я в душе постою».

— Дерзко.

—— Я в зале. С выпученными глазами подлетает администратор: «Мозгов с Кемзурой закусились». Бегу в раздевалку. Там Кястутис рвет и мечет: «Всё! Или я, или Мозгов!» Хлопает дверью. А чуть раньше дружки Тимохи, Смыгин и Губанов, не проходившие в основу «Химок», уехали в Сургут. В аренду. Мозгов решил за ними дернуться.

— Из-за этого и поругался с Кемзурой? Искал повод?

— Не исключено. Я в жесткой форме объяснил, что ни в какой Сургут он не поедет. А с тренером нужно помириться. Мозгов извинился. Но трещина в отношениях сохранялась, к приходу Скариоло так и болтался между дублем и основой. Надо отдать должное Серджо, который сразу разглядел парня, начал ему доверять.