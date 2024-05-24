Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «В первый сезон Куртинайтис получал 300 тысяч долларов в год. Потом агент попросил 850 тысяч»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Римасом Куртинайтисом.

— Куртинайтис — дорогой тренер?

— В Литве и Латвии получал около 100 тысяч долларов в год. В «Химках» ему платили в три раза больше. В первый сезон. Приглашал-то я Курта напрямую, без посредников. Когда же предложил продлить контракт, внезапно услышал: «Витя, мы друзья, но у меня есть агент — Обрад Фимич, с ним и решай вопросы».

Через день в офисе появился Фимич. Сразу быка за рога: «Римас теперь нарасхват. На него претендуют турки, греки...» Я перебил: «Сколько ты хочешь?» — «850 тысяч в год».

— Ничего себе.

— Я обалдел. И от суммы, и от того, что мне начали выкручивать руки. Но деваться некуда — продлили контракт на этих условиях. Не могли же мы допустить, чтобы агент увел Куртинайтиса в другой клуб.