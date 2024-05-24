Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «Аникеева — стопроцентный продукт высших сфер. Кто-то за ней стоял, продвигал. А потом разменял в шесть секунд»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой.

— Главная ошибка Юлии Сергеевны?

— Она не до конца понимала, на какую территорию заходит. Аникеева же мастер спорта международного класса по академической гребле. В баскетболе прежде не работала. Ну и полезла, не зная броду. Допустила несколько стратегических проколов.

— А конкретнее?

— Как бы помягче сказать... Она попробовала правильно выстроить финансовые отношения с Лигой ВТБ. Которой РФБ изначально делегировала права на проведение чемпионата. Бес-плат-но!

Но РФБ, как любая общественная организация, живет на взносы от клубов. За участие в чемпионате, лицензирование игроков, тренеров... Кому понравится, когда из твоего бюджета вынимают деньги самых богатых команд? Если бы Аникеева не поперла против ветра, ей бы наверняка предложили какие-то альтернативные варианты компенсации. К сожалению, Юля этого не понимала. И на нее сразу обрушилось то, чего она никак не предполагала. А дальше — подковерная борьба с предсказуемым финалом.

— Суд признал Аникееву виновной в хищении 44 млн рублей и приговорил к 4,5 года колонии.

— Сейчас все хотят смешать Юлю с дерьмом. Выскажу непопулярное мнение. Аникеева — стопроцентный продукт высших сфер. Она же не сама придумала себе эту роль. Тем более в баскетболе всплыла из ниоткуда. Понятно, кто-то за ней стоял, продвигал. А потом разменял в шесть секунд.