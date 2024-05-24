Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «Фридзон на площадке — бульдог! Хотя всю карьеру с одной почкой отыграл»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с атакующим защитником Виталием Фридзоном.

— Вы считаете, что Мозгов отжал себя на двести процентов. А Фридзон?

— О-о, если Тимоха на двести, то Виталик — на тысячу! Он же всю карьеру с одной почкой отыграл!

— Потерял при каких обстоятельствах?

— Не в курсе. Это случилось до «Химок». Но играть не мешало. Фридзон на площадке — бульдог! Всегда бьется до конца, не жалеет ни себя, ни чужих.

У него непростая судьба. Родом из городка Клинцы Брянской области, рано остался без мамы. Затем переезд в Тольятти, третья лига... В 19 лет я перетащил его в «Химки». И тут возникла проблема.

— Какая?

— Сначала он попал в «Химки-2». Тренировал эту команду Саша Харченков, а лидером считался его сын Никита, прямой конкурент Виталика. Харченков-младший проводил на площадке 30 минут, Фридзон — 10.

Кто-то в такой ситуации мог бы и приуныть, но это не про Виталия. Боец и пахарь, он зубами выгрызал место под солнцем. А дальше плей-офф с петербургским «Динамо». У нас в первой команде эпидемия травм. Выездной матч, горим без шансов, Елевич от безысходности выпускает Фридзона. Тот с угла начинает закладывать трюльники. Один, второй... Набирает 17 очков! Все, с того момента Виталий — твердый игрок основы и едет со сборной на чемпионат Европы в Белград.