Павел Астахов: "Надеюсь, Карасев поможет нам решать самые высокие задачи"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов в интервью "Известиям" отметил, что главный тренер команды знает, как сочетать в составе Сергея Карасева и Алексея Шведа​. Он надеется, что Карасев поможет команде решать высокие задачи.

– Смогут ли два таких ярких игрока, как Сергей Карасев и Алексей Швед, ужиться в одной команде?

– Переход Сергея был согласован с Римасом Куртинайтисом, который хотел поработать с российским форвардом. А на вопрос о модели игры и о том, как будут уживаться два этих снайпера на площадке, лучше ответит наш главный тренер. Моя задача – сформировать конкурентоспособный состав.

В любом случае мы рады, что усилились одним из лучших игроков России. В прошлом сезоне нам не хватало такого разнопланового снайпера. Надеюсь, Карасев поможет нам решать самые высокие задачи как на международной, так и на внутренней арене.

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