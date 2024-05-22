УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в седьмом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в среду, 22 мая. Игра на паркете арены «Баскет-холл» начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.30 мск. Встречу в Казани также покажут на телеканале «Матч Игра» и на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Счет в серии до четырех побед — 3-3. «Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в шестом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:68.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

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