Воронцевич: «Серия с «Локомотивом-Кубанью» была достойна финала»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (92:87).

«После победы появились заряд, адреналин. Спасибо нашим болельщикам, кто болеет — мы чувствуем эту энергию. Серия с «Локо» была достойна финала, она была самой непредсказуемой. И в прошлой игре проигрывали 30 очков, но в решающий момент смогли собраться, найти силы. Но «Локомотиву» большое уважение — это очень достойный соперник», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

УНИКС выиграл серию со счетом 4-3. Казанский клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В серии за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».