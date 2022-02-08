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Сегодня, 01:39

Пангос в этом сезоне станет игроком ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник «Кливленда» Кевин Пангос может присоединиться к ЦСКА в этом сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

29-летний канадец ранее отказался от варианта с возвращением в Россиию, но может пересмотреть свое решение после дедлайна обменов в НБА, который состоится 10 февраля.

В том году Пангос играл за петербургский «Зенит». В сентябре он подписал контракт с «Кливлендом».

В этом сезоне Пангос сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 1,7 очка.

БК Кливленд Кавальерс
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