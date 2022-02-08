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Сегодня, 01:02

Зайцев прокомментировал победу УНИКС над ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал, как удалось обыграть ЦСКА (105:103) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Этот поединок был действительно сверх напряженным. В дебюте встречи мы вырвались вперед на 17 очков, однако к большому перерыву растеряли свое преимущество.

Вместе с тем, сумели проявить характер и вырвать эту победу у армейцев. Очень этому рад и, конечно, благодарю всех болельщиков команды за поддержку, в том числе тех, кто был сегодня в Москве! Приятно видеть вас на трибунах в выездном матче!" — приводит пресс-служба клуба слова

УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ, одержав 11 побед в 13 матчаъ. ЦСКА идет на третьем месте с 9 победами в 13 матчах.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=0702
БК УНИКС
БК ЦСКА
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