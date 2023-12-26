Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (4 из 14) считают самым переоцененным игроком лиги центрового «Зенита» Бояна Дублевича.

Фото «СЭ»

В текущем сезоне черногорец набирает 9,3 очка и 4,9 подбора в среднем за игру. Последние 11 лет карьеры Боян провел в составе испанской «Валенсии». В прошлом сезоне Дублевич принял участие в 27 матчах Евролиги и в среднем набирал 11,7 очка и 4,8 подбора. В составе испанского клуба он дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне.

По два голоса получили Джош Перкинс («Уралмаш») и Томас Эртель («Зенит»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.