Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Дублевич — самый переоцененный игрок лиги
Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали Дублевича переоцененным игроком
Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (4 из 14) считают самым переоцененным игроком лиги центрового «Зенита» Бояна Дублевича.
Фото «СЭ»
В текущем сезоне черногорец набирает 9,3 очка и 4,9 подбора в среднем за игру. Последние 11 лет карьеры Боян провел в составе испанской «Валенсии». В прошлом сезоне Дублевич принял участие в 27 матчах Евролиги и в среднем набирал 11,7 очка и 4,8 подбора. В составе испанского клуба он дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне.
По два голоса получили Джош Перкинс («Уралмаш») и Томас Эртель («Зенит»).
В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.
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