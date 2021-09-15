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«Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с американским защитником

18:28
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«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с американским защитником Кеннетом Спиди Смитом.

В июле «Нижний» заключил со Смитом соглашение на один год. Игрок не прибыл в расположение клуба к назначенному сроку. Контракт не успел вступить в силу.

Ранее появилась информация, что у 28-летнего американца возникли проблемы с визой.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32885

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Иван Шитик все материалы автора

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