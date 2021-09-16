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Умер бывший тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

10:47
Душан Ивкович. Фото Getty Images
Душан Ивкович. Фото Getty Images
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Сегодня, 16 сентября в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович. Об этом сообщил президент клуба «Раднички» Горан Калинич.

«Сегодня в 06.50 утра Душан скончался в больнице в Белграде в результате попадания воды в легкие», — приводит Sport Klub слова Калинича.

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.

Дополнительная информация:

https://sportklub.rs/kosarka/kosarka-ostalo/preminuo-je-dusan-duda-ivkovic/

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Иван Торопцев все материалы автора

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