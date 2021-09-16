Умер бывший тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович
Сегодня, 16 сентября в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович. Об этом сообщил президент клуба «Раднички» Горан Калинич.
«Сегодня в 06.50 утра Душан скончался в больнице в Белграде в результате попадания воды в легкие», — приводит Sport Klub слова Калинича.
Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.
В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportklub.rs/kosarka/kosarka-ostalo/preminuo-je-dusan-duda-ivkovic/
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