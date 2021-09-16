Умер бывший тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

Сегодня, 16 сентября в возрасте 77 лет умер знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович. Об этом сообщил президент клуба «Раднички» Горан Калинич.

«Сегодня в 06.50 утра Душан скончался в больнице в Белграде в результате попадания воды в легкие», — приводит Sport Klub слова Калинича.

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.