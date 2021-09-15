Айзея Томас написал, что не поедет играть в Россию

Бывший разыгрывающий «Бостона» и «Лейкерс» Айзейя Томас написал в Twitter, что не поедет играть в европейскую команду. Так он отреагировал на новость, что с баскетболистом ведет переговоры московский ЦСКА.

No sir not me!!! I will not be going overseas. Wrong isaiah https://t.co/RAw5diCgbZ — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 15, 2021

32-летний разыгрывающий этим летом побывал на просмотре в нескольких клубах НБА, но так и не получил предложения.

Томас находится без клуба с 13 апреля — тогда у двукратного участника «Матчей звезд» истек 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном», который клуб не стал продлевать.