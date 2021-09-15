Айзея Томас написал, что не поедет играть в Россию
Бывший разыгрывающий «Бостона» и «Лейкерс» Айзейя Томас написал в Twitter, что не поедет играть в европейскую команду. Так он отреагировал на новость, что с баскетболистом ведет переговоры московский ЦСКА.
32-летний разыгрывающий этим летом побывал на просмотре в нескольких клубах НБА, но так и не получил предложения.
Томас находится без клуба с 13 апреля — тогда у двукратного участника «Матчей звезд» истек 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном», который клуб не стал продлевать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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