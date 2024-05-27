Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:36

Нападающий «Локомотива-Кубань» Уайт дисквалифицирован на пять матчей после стычки с судьями

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт дисквалифицирован на пять матчей из-за конфликта с судьями первой игры за третье место с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче Уайт был удален после того, как подошел к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Форвард пропустит одну игру Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая состоится сегодня, 27 мая. Условная дисквалификация Уайта на четыре последующие игры Единой лиги начнется с 30 мая 2024 года.

Клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за инцидент.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
1
0
Читайте также
Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
В НАТО потребовали от Столтенберга ясности по поводу фонда в €100 млрд для Киева
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пистиолис: «ЦСКА удалось одержать победу над УНИКСом, но это ничего не значит»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости