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ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Карпенко

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ПБК ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Владимира Карпенко.

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист выступал за красноярский «Енисей» на правах аренды. В общей сложности Карпенко сыграл в 36 матчах сибиряков, в среднем набирая по 5 очков за игру.

Карпенко является воспитанником молодежного проекта ЦСКА. В прошлом он был капитаном ЦСКА-2. На его счету 11 проведенных матчей за основную команду красно-синих в сезонах-2021/22 и 2022/23.

БК ЦСКА
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