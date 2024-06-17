ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Карпенко

ПБК ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Владимира Карпенко.

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист выступал за красноярский «Енисей» на правах аренды. В общей сложности Карпенко сыграл в 36 матчах сибиряков, в среднем набирая по 5 очков за игру.

Карпенко является воспитанником молодежного проекта ЦСКА. В прошлом он был капитаном ЦСКА-2. На его счету 11 проведенных матчей за основную команду красно-синих в сезонах-2021/22 и 2022/23.