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Сегодня, 11:15

Президент «Уралмаша» Ганиенко о Вергуне: «Тренер от Бога»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал главного тренера команды Ростислава Вергуна.

При тренере сборной Белоруссии клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ-2023/24, а также взял бронзу Кубка России.

— Евгений Пашутин — лучший тренер, который у вас работал?

— Он очень хороший, качественный специалист. Мне понравилось, как команда играла с ним полгода, но лучшим назову Ростислава Вергуна. Я очень доволен его подписанием.

— Могли бы пояснить?

— Ростислав — молодой, современный тренер, со своими принципами. Отличный мотиватор, который может найти язык с любым игроком. Думаю, тут сказывается то, что он учился в США. Получил отличное образование. Я бы сказал, что он тренер от Бога.

БК Уралмаш
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