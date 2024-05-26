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Сегодня, 21:02

Пистиолис: «ЦСКА удалось одержать победу над УНИКСом, но это ничего не значит»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСА. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 96:95 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком этого матча стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков.

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами. Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии. Нам нужно выиграть еще. Считаю, сегодня мы проявили характер. В то же время еще многое предстоит улучшить. Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Казани 28 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-otygryvaet-5-za-49-sekund-i-otkryvaet-schet-v-finalnoj-serii/
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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