Президент «Уралмаша» рассказал о целях команды на новый сезон

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» отметил, что его команда постарается вновь выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Как оцените изменения формата Единой лиги — гладкий чемпионат с четырьмя кругами?

— Это будет непросто. Календарь станет еще плотнее, повысится интенсивность, возрастет количество травм. Так что очень важно иметь глубокий состав, о чем мы позаботились этим летом. Каждый игрок будет очень важен.

— Задача команды — попадание в плей-офф?

— У лиги ВТБ есть четыре гранда. Остальная восьмерка примерно одного уровня. Будет сложно попасть в плей-офф, но мы очень постараемся выступить не хуже, чем в дебютном сезоне. Считаю, что у нас есть все для этого.