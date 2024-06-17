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Сегодня, 11:30

Президент «Уралмаша» рассказал о целях команды на новый сезон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» отметил, что его команда постарается вновь выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Как оцените изменения формата Единой лиги — гладкий чемпионат с четырьмя кругами?

— Это будет непросто. Календарь станет еще плотнее, повысится интенсивность, возрастет количество травм. Так что очень важно иметь глубокий состав, о чем мы позаботились этим летом. Каждый игрок будет очень важен.

— Задача команды — попадание в плей-офф?

— У лиги ВТБ есть четыре гранда. Остальная восьмерка примерно одного уровня. Будет сложно попасть в плей-офф, но мы очень постараемся выступить не хуже, чем в дебютном сезоне. Считаю, что у нас есть все для этого.

БК Уралмаш
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