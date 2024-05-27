«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ
«Зенит» одержал домашнюю победу над командой «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 99:96.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник сине-бело-голубых Томас Эртель, набравший 23 очка. У краснодарцев больше всего очков на счету Патрика Миллера (22).
Счет в серии стал 2-0 в пользу петербургской команды. Следующая игра пройдет 30 мая в Краснодаре.
Единая лига ВТБ
Серия за 3-е место
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 99:96 (22:28, 26:20, 26:24, 25:24)
27 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
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