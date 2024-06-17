ЦСКА объявил о продлении контракта с форвардом Аматом М'Байем

ЦСКА объявил о продлении контракта с французским форвардом Аматом М'Байем до окончания сезона-2024/25.

«Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень легкое решение. Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и Наталию Фураеву за оказанное мне доверие. С нетерпением жду возможности выиграть еще больше матчей вместе с тренером Пистиолисом!» — приводит слова М'Байя клубная пресс-служба.

34-летний баскетболист перешел в ЦСКА летом 2023 года из турецкого «Эфеса». В прошлом сезоне он провел все 50 матчей за красно-синих, в 41 из которых выходил в стартовом составе. В среднем М'Бай набирал 12,8 очка за игру, совершал 4,0 подбора и отдавал 2,2 передачи.