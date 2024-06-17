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Сегодня, 18:45

Разыгрывающий ЦСКА Карданахишвили следующий сезон проведет в другом клубе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», возвращение в ЦСКА Владимира Карпенко означает, что основу армейцев покинет другой воспитанник красно-синих — разыгрывающий Антон Карданахишвили (22 года, 192 см).

Контракт участника олимпийской квалификации-2021 с клубом заканчивается по окончании следующего сезона. В идеале москвичи хотели бы продлить контракт с Карданахишвили и отдать его в аренду на год.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Антона является «Самара», где в женской команде выступает его девушка — Дарья Курильчук.

Баскетбол
БК Самара
БК ЦСКА
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