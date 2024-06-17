«Уралмаш» полностью скомплектовал состав на сезон-2024/25

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» отметил, что доволен селекцией команды в межсезонье. Официально клуб из Екатеринбурга пополнили Джеремайя Мартин, Евгений Белянков и Олег Акрамов. Также в ближайшее время должно быть объявлено о переходе Алекса-Сергея Котова.

— Ждать ли еще новичков в «Уралмаше» этим летом?

— Нет, мы полностью укомплектованы, все позиции в составе заняты.

— Довольны летними подписаниями?

— Да, пришли качественные игроки. Особенно выделю Женю Белянкова и Джеремайю Мартина, которые провели качественный сезон в «Енисее». Но больше я доволен тем, что нам удалось удержать костяк команды в лице Антона Глазунова, Кирилла Писклова, Октавиуса Эллиса и Стэнли Уиттакера.

— Тяжело было удержать Эллиса, ставшего самым эффективным игроком Единой лиги-2023/24?

— Нет. Он пожил в нашем городе месяц и сказал, хочет остаться надолго. В итоге в январе 2024-го мы подписали контракт на два года. А когда играли с «Енисеем» дома, то Октавиус помог нам договориться и о переходе Мартина. Они друзья, давно хотели поиграть вместе.

— Не жалеете, что отпустили Александра Захарова?

— Это решение нашего тренера, не мое. Со своей стороны хочу сказать, что Саша очень способный игрок, но лентяй. Есть у него такой жизненный волюнтаризм. При этом я ему благодарен за три года проведенных в Екатеринбурге. Он хороший парень, вытащил для нас несколько важных матчей. Надеюсь, что Евгений Пашутин встряхнет его. Женя требовательный тренер, так что не исключаю, что Захаров станет одним из лидеров «Пармы».