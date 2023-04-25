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Сегодня, 21:11

Милутинов признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2022/23, сообщает пресс-служба турнира.

В завершившейся «регулярке» 28-летний серб принял участие в 28 матчах, стал лучшим в лиге по подборам (9,1) и эффективности (28,4), а также вошел в топ-10 по результативности (16,1 очка). Милутинов показал рекордную эффективность в среднем по сезону за всю историю Единой лиги.

Центровой сделал 13 дабл-даблов в регулярном чемпионате. За 3 сезона в активе баскетболиста 31 дабл-дабл, что является рекордом лиги.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на первом месте, одержав 30 побед в 32 матчах.

Источник: Единая лига ВТБ
БК ЦСКА
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