«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА и повел в полуфинальной серии
«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ — 85:68.
В составе краснодарцев самым результативным игроком матча стал Девон Акун-Перселл с 22 очками. У армейцев больше всех набрал Девонте Кэйкок — 16 очков.
«Локомотив» повел в серии со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 мск.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 68:85 (12:26, 19:22, 19:21, 18:16)
Л: Акун-Перселл (22 очка), Барфорд (13), Мартюк (11).
Ц: Кэйкок (16), Ливио (10), Швед (8).
Счет в серии: 2-3
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