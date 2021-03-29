Майк Джеймс: «Не хотел бы быть тренером такого игрока, как я»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признался, что не хотел бы быть тренером такого игрока, как он.

«Я всегда говорил, что хочу стать тренером. Но я хотел бы тренировать какую-нибудь школьную команду. Я не хочу тренировать такого игрока, как я.

У меня не хватит терпения, чтобы справиться с такой сильной личностью и настолько хорошим игроком, у которого есть свое мнение. Не хочу иметь с этим дело», — сказал Джеймс в интервью Teknik Faul.

29 марта пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник Майк Джеймс отстранен от ближайших матчей клуба. Такое решение принял главный тренер москвичей Димитрис Итудис.

27 марта во время матча Единой лиги с УНИКСом (102:86) Джеймс покинул площадку после первого тайм-аута. На пресс-конференции 50-летний тренер призвал «не вдаваться в детали» причин произошедшего. В текстовом репортаже ЦСКА написал, что при счете 2:7 в тайм-ауте тренеры отправили в раздевалку Джеймса из-за жалобы на боль в животе.