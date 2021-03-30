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Разыгрывающий ЦСКА Джеймс не спешит переезжать в Китай

09:16
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Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс не планирует продолжать карьеру в Китае.

Об этом написал сам баскетболист, отвечая на вопрос одного из пользователя Twitter.

«Пришло ли время Китая? Лучше завершу карьеру», — ответил Джеймс.

29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.

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