Разыгрывающий ЦСКА Джеймс не спешит переезжать в Китай
09:16
Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс не планирует продолжать карьеру в Китае.
Об этом написал сам баскетболист, отвечая на вопрос одного из пользователя Twitter.
«Пришло ли время Китая? Лучше завершу карьеру», — ответил Джеймс.
I'd rather retire https://t.co/YnoYBaew6t— Mike James (@TheNatural05) March 29, 2021
29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.
В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю