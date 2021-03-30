Разыгрывающий ЦСКА Джеймс не спешит переезжать в Китай

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс не планирует продолжать карьеру в Китае.

Об этом написал сам баскетболист, отвечая на вопрос одного из пользователя Twitter.

«Пришло ли время Китая? Лучше завершу карьеру», — ответил Джеймс.

I'd rather retire https://t.co/YnoYBaew6t — Mike James (@TheNatural 05 ) March 29, 2021

29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.