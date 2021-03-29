«Парма» в гостях победила «Астану»
19:52
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Парму». Гости одержали победу со счетом 84:80.
После этой встречи гости находятся на 8-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Хозяева располагаются на 11-й строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Парма» (Пермь) — 80:84 (27:21, 19:24, 19:17, 15:22)
29 марта. Нур-Султан. «СК Велотрек».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю