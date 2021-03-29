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«Парма» в гостях победила «Астану»

19:52
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Парму». Гости одержали победу со счетом 84:80.

После этой встречи гости находятся на 8-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Хозяева располагаются на 11-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Парма» (Пермь) — 80:84 (27:21, 19:24, 19:17, 15:22)

29 марта. Нур-Султан. «СК Велотрек».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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