Марио Хезонья опроверг слухи об уходе из УНИКСа в «Реал»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья опроверг слухи о том, что может продолжить карьеру в испанском «Реале».

«Лично я ни с кем не разговаривал. Знаю, что ходили подобные слухи после нашего исключения из Евролиги, и, вероятно, ряд клубов, в том числе участников «Финала четырех», проявляли ко мне интерес, чтобы подписать на концовку сезона или на следующий сезон. Но я не слышал об этом и даже рад, что никуда не перешел, потому что искренне хотел выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ и завершить сезон в Казани.

Мои менеджеры и агенты никогда не говорили со мной о других предложениях, потому что знали, что я хотел остаться с командой, тренерским штабом и нашим клубом. УНИКС дал мне очень многое. В этом сезоне я выполнял лидерские функции. Поэтому на правах лидера не имел морального права просто исчезнуть и покинуть клуб.

Посмотрим, что произойдет летом, но на данный момент я ни с кем не вел переговоров и полностью сосредоточен на серии с «Локомотивом-Кубань», — цитирует хорвата официальный сайт УНИКСа.

Накануне в испанских СМИ появилась информация о том, что MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона договорился о двухлетнем контракте с мадридским клубом.