Корстин назвала напряженной серию за 3-е место между УНИКС и «Локомотивом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин после третьего матча в серии за третье место между УНИКС и «Локомотивом» (93:87) отметила, что противостояние получается напряженным.

«Серия за третье место очень интересная, напряженная. На трибунах в Краснодаре собралось сегодня пять тысяч зрителей — чувствуется потрясающая атмосфера, невероятная энергетика. У УНИКС сегодня X-фактором стал центровой Тони Джекири, вернувшийся после травмы. Казанцам заметно проще, когда есть такой «большой», который закрывает всю трехсекундную зону и помогает под кольцом.

Уверена, все любители баскетбола получают удовольствие от такой бронзовой серии. Лично мне очень нравится настрой игроков и борьба в каждом матче, приятно смотреть на «Локо», где молодежь набирается опыта, играет все лучше. В этой серии много принципиальных дуэлей, например, Эрик Макколум против Лоренцо Брауна. Каждый хочет доказать, что он лучше своего оппонента. MVP сезона Марио Хезонья также не опустил руки после полуфинальной серии с «Зенитом» и доказывает, что он настоящий лидер УНИКС", — цитирует ТАСС Корстин.

Счет в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч финальной серии до 4 побед состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене».