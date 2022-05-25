«Зенит» одержал первую победу в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА

«Зенит» одержал первую победу в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА. В третьем матче серии питерцы на своем паркете победили соперника со счетом 93:79.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У московской команды дабл-дабл оформил Никола Милутинов (14 очков и 12 подборов).

ЦСКА сохраняет лидерство в финальной серии — 2-1. Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге и состоится 27 мая.

Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команд.

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Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20)

25 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».