Источник: Марио Хезонья договорился о переходе в «Реал»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья в следующем сезоне будет выступать за «Реал», утверждает Relevo. 27-летний хорват уже договорился о контракте с испанским клубом.

В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,7 очка, 7,5 подбора, 3,2 передачи и 2 перехвата. Он был признан MVP регулярного чемпионата.

Ранее Хезонья пять лет выступал в НБА (2015-2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.