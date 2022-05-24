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24 мая, 23:14

Источник: Марио Хезонья договорился о переходе в «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья в следующем сезоне будет выступать за «Реал», утверждает Relevo. 27-летний хорват уже договорился о контракте с испанским клубом.

В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,7 очка, 7,5 подбора, 3,2 передачи и 2 перехвата. Он был признан MVP регулярного чемпионата.

Ранее Хезонья пять лет выступал в НБА (2015-2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.

БК Реал
БК УНИКС
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