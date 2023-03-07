«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» на выезде в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своей площадке проиграл «Зениту» в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:77.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. У «Локомотива-Кубань» отличился Крис Хортон — 15 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» сыграет против «Пари НН» 12 марта, а «Зенит» встретится с ЦСКА в этот же день.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:77 (18:18, 11:24, 21:23, 24:12)

7 марта. Краснодар. «Баскет-холл».